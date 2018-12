Comme il l’a dit lors de son discours à Kfar HaMaccabia, le Premier ministre reste concentré sur les problèmes urgents et importants du pays, et ils ne manquent pas! Binyamin Netanyahou se rend lundi à Bruxelles où il rencontrera notamment le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo pour une entrevue qualifiée de “très importante”. Certains analystes y voient une similitude avec la rencontre éclair qui avait eu lieu entre l’ancien Premier ministre Ehoud Olmert et l’ancienne secrétaire d’Etat américaine Condoleezza Rice en 2007, qui précéda l’attaque contre le site nucléaire syrien. En effet, l’un des sujets qui sera discuté entre les deux hommes est le perfectionnement des missiles détenus par le Hezbollah au Liban.

Lors de son fameux discours à l’ONU, Binyamin Netanyahou avait averti qu’Israël ne laissera pas le Hezbollah libanais disposer de missiles de précision. Il avait même montré des photos-satellites de sites construits par les Iraniens à l’ouest du Liban destinés à l’amélioration des missiles aux mains du Hezbollah, en les équipant de systèmes GPS.

Une hypothèse avancée est la présentation par Binyamin Netanyahou aux Américains d’un plan d’action afin d’obtenir leur aval ainsi qu’une “protection” en cas de condamnation au Conseil de sécurité de l’ONU.

Mike Pompeo, tout comme le Conseiller à la Sécurité Nationale John Bolton, est considéré comme un farouche adversaire de l’Iran et du Hezbollah, et devrait abonder dans le sens voulu par le Premier ministre israélien. L’hypothèse d’un “dernier avertissement” adressé à l’Iran par des canaux diplomatiques est également évoquée car les Etats-Unis exercent une certaine influence sur le Liban.

Lors de son déplacement, le Premier ministre sera accompagné de son attaché militaire particulier, le général Avi Blut, du directeur du Mossad Yossi Cohen ainsi que du conseiller à la Sécurité nationale Meïr Ben-Chabbat. La rencontre avec Mike Pompeo était prévue pour mercredi mais a été avancée à lundi soir à cause des obsèques nationales de l’ancien président américain George H.W. Bush.

