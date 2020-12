Comme pour les Emirats arabes et le Bahreïn, la normalisation entre le Maroc et Israël démarre sur des chapeaux de roues. Une délégation de personnalités israéliennes et américaines se rendra mardi prochain par vol El-Al direct de Tel-Aviv à Rabat pour des discussions touchant à divers domaines de la reprise des relations entre l’Etat juif et le royaume du Maroc. La délégation sera présidée par Jared Kushner, l’émissaire spécial du président américain pour le Proche-Orient ainsi que par Meïr Ben-Chabbat le conseiller israélien à la Sécurité nationale. Y seront également l’émissaire américain Avi Berkovitz et Adam Boeher, directeur de l’Agence des investissements à l’étranger de la Maison-Blanche.

Jared Kushner et la délégation américaine arriveront en Israël la veille et auront des entretiens sur les derniers (et futurs…) développements diplomatiques, avec le Premier ministre, le ministre de la Défense et le ministre des Affaires étrangères.

