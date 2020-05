Les avocats du Premier ministre ont déposé plainte auprès du conseiller juridique du gouvernement contre le journaliste Raviv Drucker, de la chaîne Hadashot 13 pour « obstruction à la justice ». Ce dernier, qui est très hostile à Binyamin Netanyahou, a diffusé vendredi soir – deux jours avant le début de son procès – une émission très négative contre le Premier ministre. Dans cette émission, le journaliste a fait intervenir des témoins à charge mais n’apportant que des « preuves » partielles et il a retiré de l’émission un témoignage-clé en faveur du Premier ministre. Pour les avocats de Binyamin Netanyahou, toute cette émission avait pour but d’imposer l’image d’un Premier ministre coupable avant même que son procès n’ait débuté.

Autre intervention, étrange juste avant le début du procès: l’ancien commandant de la Police Rony Alsheikh a accordé une interview dans laquelle il dit que jamais il n’aurait imaginé que Binyamin Netanyahou arrive à son procès en tant que Premier ministre. « C’est un signe de pauvreté » a-t-il rajouté.

C’est dimanche à 15h que Binyamin Netanyahou se présentera au tribunal de district de Jérusalem pour la séance préliminaire, très technique lors de laquelle sera lu l’acte d’accusation contre lui. Trois autres accusés seront présents: Noni Moses propriétaire de Yediot Aharonot, l’homme d’affaires Shaoul Alovitz et son épouse Iris. Le Premier ministre sera accompagné par les ministres Miri Reguev et Amir Ohana et peut-être des députés du Likoud.

Les avocats du Premier ministre ont obtenu que les journalistes et cameramen sortiront de la salle d’audience avant que le Premier ministre ne prenne place sur le banc des accusés. Les médias et l’opposition n’auront donc pas les images qu’ils attendaient avec tant d’appétit. à moins que des photos clandestines soient prises.

