Depuis la semaine dernière, au tribunal à Jérusalem, les juges se penchent sur le dossier 1000 dans les affaires reprochées à Netanyahou.

Dans ce dossier, l’ancien Premier ministre est soupçonné d’abus de confiance. A la base de l’accusation se trouvent les cadeaux, les caisses de champagne et les boites de cigares que le milliardaire Arnon Milchan aurait offert à Binyamin Netanyahou en échange de faveurs personnelles.

Le premier témoin appelé à la barre dans le cadre de ce procès est Hadas Klein, qui était l’assistante personnelle d’Arnon Michlan. Pendant la première semaine de son témoignage, elle a été interrogée par l’Accusation et a fait valoir le nombre important de fois où Sarah Netanyahou avait profité des largesses de son patron.

Cette semaine, c’est la Défense qui interroge le témoin et l’avocat de Netanyahou, Amit Haddad a tout de suite frappé fort. Il a annoncé qu’il allait démontrer que Klein a menti lors de son précédent témoignage et prouver que les cadeaux dont ont bénéficié les Netanyahou ont été faits dans un cadre strictement privé, d’amitié entre les deux couples.

Me Haddad s’est appuyé sur trois éléments. Le premier est le fait que Klein n’a jamais présenté ni ses appareils téléphoniques, ni ses courriers électroniques reçus pendant la période incriminée. L’avocat de Netanyahou a démontré qu’alors qu’un ordre perquisition avait été prononcé concernant le matériel informatique d’Hadas Klein, aucune fouille n’a été engagée par la police. Klein s’est présentée aux interrogatoires sans téléphone et les enquêteurs ne le lui ont réclamé à aucun moment. Me Haddad a souligné devant la Cour le côté incongru et inhabituel de ce fait.

Pour sa défense, Klein a fait valoir le fait qu’elle avait changé plusieurs fois de téléphones parce qu’ils s’étaient cassés.

Le deuxième point de l’avocat de la Défense touche aux cadeaux reçus par le couple Netanyahou. Me Haddad a souligné que la somme présentée par le Parquet et qui a été déduite du témoignage de Klein était exagérée et qu’elle ne dépassait pas les 200000 shekels. Un document Excel réalisé par Hadas Klein et qui contient cette somme exacte n’aurait pas été retenu par les enquêteurs.

Par ailleurs, l’avocat a démontré que les cadeaux n’étaient pas faits que dans un sens. Contrairement à ce qu’a affirmé Klein, les Netanyahou faisaient aussi des cadeaux aux Michlan, à titre amical. Klein a alors répondu que cela été possible mais qu’elle ne s’en souvenait pas.

Enfin, Me Haddad a apporté des preuves de l’amitié qui liait Sarah Netanyahou à James Packer, l’autre homme d’affaires qui offrait des cadeaux aux Netanyahou, ce dernier l’appelant »My sister » (ma soeur). Il a également mis en avant l’amitié entre la femme de l’ancien Premier ministre et Hadas Klein, qui elle nie toute relation proche. Dans certains échanges, Klein écrit à Sarah Netanyahou: »Bisous », »Affectueusement », etc.

Hadas Klein a répondu: »Il ne fait aucun doute que Sarah Netanyahou a des qualités de compassion. Quand mon père était malade, elle parlait avec moi et je lui en suis reconnaissante. Mais je lui ai toujours dit que nous n’étions pas amies. Les mots qu’on écrit dépassent parfois nos pensées ».

L’interrogatoire d’Hadas Klein doit se poursuivre dans les prochains jours.