L’ancien Premier ministre et repris de justice Ehoud Olmert a adressé sa lettre de plaidoirie au tribunal de paix de Tel-Aviv dans le cadre du procès en diffamation que lui intente la famille Netanyahou. Lors de l’une de ses nombreuses apparitions sur les plateaux de télévision, il avait qualifié la famille Netanyahou de « malades mentaux qui nécessitent un traitement psychiatrique ».

Dans sa lettre transmise par ses avocats, celui qui fut l’un des pires Premier ministres d’Israël écrit qu’il « n’a fait qu’exprimer son opinion de bonne foi et dans le cadre d’une réelle angoisse quant au destin de l’Etat d’Israël sous le pouvoir de Netanyahou ». Olmert s’enfonce encore davantage en soulignant que pour lui, l’expression « malades mentaux » n’est pas du tout une insulte et que « ces propos ont été prononcés en tant qu’opinion et non pas comme diagnostic médical »…

Photo Avshalom Sassoni / Flash 90