Aujourd'hui (lundi) avaient lieu deux audiences relatives aux procès en diffamation intentés par Naftali Bennett. Le premier est contre Yigal Malka, un militant du Likoud, qui avait publié des tweets contre Bennett quand il était Premier ministre. Dans l'un d'entre eux, il accusait Bennett d'avoir pris 50 millions de shekels de la caisse de l'Etat pour rénover sa maison, dans un autre, il prétendait que le couple Bennett battait de l'aile et sous-entendait que Bennett était violent à l'encontre de son épouse, dans un autre tweet, il affirmait que Bennett était comme Eli Cohen mais à l'envers, en d'autres termes qu'il servait les intérêts d'Etats étrangers contre Israël. Lorsque Malka a reçu la plainte de Bennett, il a tout de suite dit qu'il n'accepterait pas d'arrangement à l'amiable et qu'il irait jusqu'au procès parce qu'il considère que l'objectif de l'ancien Premier ministre est de faire taire toute personne qui le conteste. Le juge a estimé lors de l'audience aujourd'hui, que les propos reprochés à Malka ne relevaient apparemment pas de la diffamation mais de l'expression d'une opinion. Le juge a déclaré à l'attention des avocats de Bennett: "Au bout du compte, nous essayez d'atteindre un objectif particulier et une grande partie des propos ne correspondent pas à cet objectif. Cela ne justifie pas le versement de dommages et intérêts et le tribunal ne considèrera sûrement pas qu'il s'agit de diffamation". L'avocat de Bennett a répondu: "La Cour doit fixer des limites parce que certaines personnes pensent qu'il s'agit de la vérité". Le juge a alors rétorqué: "Le gens croient ce qu'ils veulent, quand j'examine la majorité des propos, je ne pense pas que cela soit le cas". Le juge a suggéré aux avocats de Bennett de réduire leur plainte à des propos spécifiques. La deuxième audience concernait la plainte de Bennett contre le Rav Yossef Mizrahi qui avait déclaré que la mère de Bennett, Miranda, n'était pas juive.

Le Rav Mizrahi a présenté ses excuses à l’ancien Premier ministre et à sa mère, présente dans la salle: ”J’ai vraiment honte de ce que je vous ai causé, je n’en dors plus la nuit. M. Bennett, je vous présente mes excuses. Sachez juste qu’en tant que gens de droite, nous avons été blessés par ce que vous avez fait”. Le Rav a accepté de publier des excuses suivant un texte rédigé par Bennett. Les parties doivent maintenant s’entendre sur la somme que le Rav devra verser en guise de dommages et intérêts: elle devrait se situer entre 40 et 80000 shekels que Bennett s’est engagé à reverser à une association de familles endeuillées.

Miranda Bennett a pris la parole, en larmes: ”Cet homme a montré un acte de naissance qui n’existe pas. Je n’ai pas les connaissances d’un avocat, je suis venue vivre en Israël parce que je suis une juive fière”. Les parents de Bennett sont des olim des Etats-Unis qui ont fait leur alya dans les années 70.