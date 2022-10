Article de Steve Nadjar paru dans Actualité Juive numéro 1660

Ou comment une eurodéputée irlandaise, accusant Israël d’apartheid, s’est fait le porte-voix de la candidature

posthume de la journaliste d’Al Jazeera morte en mai dernier à Jénine.

C’ est le 20 octobre que sera attribué le prochain prix Sakharov à l’occasion de la conférence des présidents du Parlement européen. Qui succédera à l’opposant russe Alexeï Navalny, récompensé l’an dernier pour sa lutte contre la corruption et les violations des droits de l’homme par le Kremlin?

Fin septembre, chaque groupe politique européen a fait part de sa proposition dans le cadre d’une réunion des commissions des affaires étrangères et du développement et de la sous-commission des droits de l’homme à Bruxelles. Un grand favori émerge: Volodymyr Zelensky. Le nom du président ukrainien, en tant que représentant du «brave peuple ukrainien», a été proposé par le Parti populaire européen (PPE, centre-droit), notamment les élus français des Républicains, suivi dans leur choix par les conservateurs et réformistes européens (ECR, centre-droit).

L’Alliance progresssite des socialistes et démocrates (S & D) et Renew Europe, au sein duquel siègent notamment les élus du mouvement macroniste Renaissance, ont nommé plus collectivement le peuple ukrainien et ses représentants de la société civile et politique, notamment le mouvement de résistance civile du ruban jaune et Ivan Fedorov, l’ancien maire de la ville de Melitopol.

Plus à gauche, le continent américain est mis en valeur. La Commission de la vérité en Colombie, créée en vertu de l’accord de paix mettant fin à la guerre civile en 2016, a été proposée par le Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique (GUENGL). La militante écologiste et indigène Sonia Guajajara a elle été nominée par le Groupe des Verts/Alliance libre européenne (Verts/ALE) pour son action en faveur de la protection des droits des peuples autochtones à contrôler leurs terres au Brésil.

Le règlement du prestigieux prix Sakharov, qui compte parmi ses récents récipiendaires l’opposition démocratique en Biélorussie, le dissident ouïghour Ilham Tohti et le militant saoudien Raif Badawi, prévoit également que tout groupe d’au moins quarante députés puisse également formuler sa proposition. Ainsi Sabrina Pignedoli accompagnée de quarante autres élus européens a nommé comme candidat Julian Assange de l’association WikiLeaks.

Reste le choix de l’eurodéputée irlandaise Grace O’Sullivan qui occupe nécessairement ces jours-ci les diplomates israéliens chargés du suivi des dossiers européens. Suivie par quarante-deux élus, la parlementaire des Verts a proposé de récompenser à titre posthume la journaliste palestino-américaine Shireen Abu Akhleh, morte le 11 mai dernier lors d’un reportage pour Al Jazeera à Jénine, en Judée-Samarie. Début septembre, une enquête ouverte par Tsahal avait reconnu la «forte possibilité » qu’un soldat israélien ait tué «accidentellement» la journaliste après s’être mépris sur son identité. Grace O’Sullivan a récemment reçu à ce sujet la représentante de la mission de l’État de Palestine à Dublin, appelant l’Union européenne à «ne pas revenir en arrière» concernant ses engagements vis-à-vis du peuple palestinien. Une échéance retient tout particulièrement l’attention de l’Irlandaise : la prochaine réunion, la première depuis dix ans, du Conseil d’association UE-Israël, validé en 1995 par les deux parties. Annoncée en juillet dernier par le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, à l’occasion d’un déplacement à Bruxelles du Premier ministre de l’État hébreu, Yaïr Lapid, cette réunion se tiendra juste avant les élections législatives dans le pays. Depuis 2013, Jérusalem avait annulé la tenue de ces discussions annuelles en réaction à la décision des Européens de distinguer les implantations de Judée-Samarie du territoire israélien ante guerre des Six jours. D’autres capitales avaient argué de l’absence de progrès dans les négociations entre Israéliens et Palestiniens pour geler ces réunions. Après avoir appelé dans le passé à la suspension de l’accord d’association UE-Israël.

Grace O’Sullivan figure aujourd’hui parmi les 47 eurodéputés appelant à l’annulation du prochain sommet

israélo-européen, aux côtés des Français Pierre Larrouturou (S &D), Sylvie Brunet et Pascal Durand (Renew).

