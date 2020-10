Le jury du prix Nobel de physique a décidé de récompenser pour 2020 trois scientifiques : Reinhard Genzel (Allemagne), Andrea Ghez (USA) et Roger Penrose (GB). Ce dernier, âgé de 89 ans, est d’origine juive. Selon le jury, il a remporté le prix « pour avoir découvert que la formation d’un trou noir est une prédiction solide de la théorie de la relativité générale ». Penrose, ou plutôt Sir Penrose a été fait chevalier en 1994. Son nom d’origine est Natansohn, une famille juive venue de Russie à la fin du 19e siècle.

Lundi, le prix Nobel de médecine avait été attribué à trois médecins pour leur découverte du virus de l’hépatite C et leur contribution décisive dans la lutte contre cette maladie. Les lauréats sont le britannique Michael Houghton et les Américains Charles Rice et Harvey Alter. Le Dr. en biomédecine Harvey Alter est lui-aussi né aussi dans une famille juive.

En raison de l’épidémie du Covid19, la cérémonie de remises des prix Nobel à Stockholm prévue le 10 décembre a été annulée, pour la première fois depuis 1944, et les lauréats recevront leur prix dans leur pays de résidence.

