Le ministre de l’Education Yoav Galant a annoncé à Yehouda Meshi-Zahav, président-fondateur de l’organisation de secours « Zaka ». Il recevra cette distinction pour « l’oeuvre de sa vie » et « sa contribution particulière à la société et à l’Etat d’Israël ». Dans son choix, la commission de désignation du prix a souligné l’action importante de Zaka en Israël comme lors de sinistres à l’étranger ainsi que sa « contribution en faveur du rapprochement des coeurs et de l’unité, du dialogue et de la coexistence au sein de la société israélienne ».

Yehouda Meshi-Zahav, juif orthodoxe, a beaucoup fait parler de lui récemment suite à sa prise de position très virulente contre les rabbins et les milieux orthodoxes qui violent délibérément les consignes du ministère de la Santé. Il a une légitimité morale pour le faire, ayant perdu en un seul mois son frère et ses deux parents à cause du Corona.

Issu de la secte extrémiste et antisioniste des Netourei Karta, plusieurs fois arrêté et emprisonné par le passé pour son activisme au sein de ce mouvement, Yehouda Meshi-Zahav avait opéré un tournant majeur en 1989 après un attentat contre un bus israélien précipité dans un ravin par un terroriste sur la route Jérusalem-Tel Aviv. C’est en aidant à évacuer les morts et les blessés avec d’autres Israéliens qu’il eut l’idée de créer cette organisation qui aujourd’hui est devenu l’un des symboles de la coexistence et de la solidarité au sein de la société israélienne. Le virage avait été totalement achevé en 2003 lorsque Yehouda Meshi-Zahav avait été désigné pour allumer un flambeau sur le Mont Herzl lors de la cérémonie de Yom Haatsmaout.

Quoique strictement orthodoxe, Yehouda Meshi-Zahav a envoyé ses trois fils à l’armée.

Avec Yehouda Meshi-Zahav, la commission de désignation du prix Israël a également accordé cette distinction au Dr. Yossef Ciechanover, économiste de renom et ancien directeur-général du ministère des Affaires étrangères sous Menahem Begin, pour « sa contribution significative à l’Etat d’Israël sur le plan de la défense, de l’économie, du droit, des relations internationales et du service public ».

