Le 1er septembre sera clôturé la liste des candidats au prix du ministère de l’Alya et de l’Intégration décerné aux olim ayant contribué de manière significative à l’avancée de la société et de l’Etat.

Les prix seront décernés aux lauréats par le ministre de l’Alya et de l’Intégration lors de la journée de l’Alya qui aura lieu le 22 octobre prochain.

En 2022, l’alya de France avait été mise à l’honneur avec la remise du prix dans le domaine médical au Dr Irène Rina Fermont. En 2013, elle avait fait son alya de France. Médecin en immuno-hématologie, elle est l’une des fondatrices et responsables de l’unité de greffe de moelle osseuse et de sécurité des transfusions sanguines. Elle a fondé la Société internationale de pharmacovigilance et la Société israélienne pour la sécurité des médicaments et des vaccins “Éranim” (“Vigilants”). Elle a œuvré pour le partage d’informations entre les institutions scientifiques de France et les institutions académiques d’Israël.

Le ministère de l’Alya et de l’Intégration décernera, cette année encore, des prix aux olim en reconnaissance de leurs contributions remarquables à l’avancée de la société et de l’État, en Israël, dans les domaines suivants : médicine, science, société, art, sport, etc. Ce sera la septième fois que ce prix sera décerné aux olim.

Toute personne est invitée à présenter sa candidature jusqu’au 01.09.2023.

Tout candidat doit avoir obtenu le statut d’olé ou être ayant-droit olé postérieurement au 1.01.1984, il doit être âgé de plus de 21 ans, il doit être citoyen de l’État d’Israël et y résider de manière permanente pendant au moins les cinq dernières années qui ont précédé le dépôt de sa candidature, et il doit avoir contribué de manière significative à l’avancée de la société et de l’État, en Israël.

Le règlement du prix, le formulaire de candidature: Le règlement du prix, le formulaire de candidature et la liste des documents à joindre, peuvent être consultés et téléchargés.

Le formulaire de demande ainsi que tous les documents à joindre doivent être envoyés au ministère par mail à l’adresse : magen@moia.gov.il.

Pour plus de détails, veuillez contacter la coordinatrice du Comité, Mme Irena Reuveni, au 073-3972113, 073-3972104 ou cliquez ici.