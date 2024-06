Contrairement à la France, l’Allemagne a accueilli un stand israélien lors de son salon de l’aéronautique qui se déroule en ce moment à Berlin. L’industrie aéronautique israélienne est présente ainsi que les sociétés Elbit et Rafael.

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a même été salué les représentants israéliens lors de son passage au salon hier (mercredi).

Le président de l’industrie aéronautique israélienne, Amir Peretz, a tenu à remercier les autorités allemandes ”qui nous témoignent de leur plus grand respect et d’une grande admiration pour ce que nous présentons ici”.

Rappelons que l’Allemagne est un client de l’industrie aéronautique israélienne, elle a notamment acheté le système de défense anti-aérienne Hetz qui a fait ses preuves lors de l’attaque iranienne contre Israël ou encore des drones équipés de technologies avancées.

Bien entendu, le boycott français des entreprises israéliennes pour le salon Eurosatory à Paris, est dans tous les esprits, mais les responsables des industries d’armement israéliennes ne s’en émeuvent pas outre mesure. Ainsi, Yoav Turgeman, directeur de Rafael, déclare au micro de Kan: ”Eurosatory est une exposition importante mais elle n’est pas la seule. Nous participons à plus de 40 expositions à travers le monde. Le carnet de commandes de Rafael est important et ne fait qu’augmenter. Tout ne dépend pas de Macron. Je regrette cette décision sur le plan national mais Rafael est plus fort que cela”.