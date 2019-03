Un terroriste du Hamas détenu dans le centre pénitentiaire de Ktziot (Néguev) a poignardé un gardien, le blessant gravement. Un second gardien a été plus légèrement blessé lors de la tentative de maîtrise du terroriste. Lors de cette tentative, une rixe s’est produite entre des gardiens et d’autres terroristes détenus, faisant neuf blessés parmi les terrroristes. Ces derniers ont été soignés sur place par le Magen David Adom et cinq d’entre eux ont été transportés à l’hôpital Soroka de Beer Sheva.

L’agression du gardien s’est produite lors du transfert de détenus d’une aile à une autre du centre pénitentiaire. Deux terroristes se sont soudainement jetés sur les gardiens et les ont frappés à coups d’objets contendants.

Les terroristes du Hamas protestent contre leurs conditions de détention (sic) et notamment contre l’intsllation de systèmes qui les empêchent déromais d’avoir des contacts téléphoniques avec l’extérieur. Le trafic de téléphones portables est un phénomène récurrent parmi les terroristes détenus et ceux qui les soutiennent depuis l’extérieur, et lorsqu’ils sont en possession d’appareils ils se mettent en contact avec des complices afin d’organiser des attentats depuis leur lieu de détention.

Le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan a sévèrement condamné cet attentat commis contre des gardiens de prison.

Photo Wissam Nassar / Flash 90