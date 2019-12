Les bureaux de vote du Likoud ont fermé à 23h00 avec un taux de participation de 48,6%. Les premières estimations donnaient Binyamin Netanyahou net vainqueur face à Guidon Saar avec un ratio d’environ 75%/25% des voix, mais les résultats définitifs ne seront connus que vendredi matin. A Jérusalem, le Premier ministre aurait obtenu près de 80% des voix.

Le Premier ministre a commenté sa victoire sur Twitter. « Il s’agit d’une immense victoire! Merci à tous les membres du Likoud pour leur confiance, leur soutien et leur amour. Grâce à Dieu et grâce à vous je dirigerai le Likoud vers une grande victoire aux prochaines élections et nous continuerons à diriger le pays vers de nouveaux succès prodigieux! »

Binyamin Netanyahou a déclaré qu’il souhaite désormais Guidon Saar à ses côtés et qu’il a l’intention « d’unir le Likoud tout comme il a réussi à unir le Camp national ».

De son côté, Guidon Saar a twitté: « Merci aux amis, aux bénévoles, aux nombreux électeurs et à toutes celles et ceux qui croient dans la voie que nous avons ouverte.Vous avez manifesté de la confiance du courage et de la détermination. Je vous aime! ». Il a félicité Binyamin Netanyahou et a confirmé qu’il le soutiendra lors de la campagne des législatives, comme il l’avait déjà annoncé lors de celle des primaires.

L’ancien maire de Jérusalem Nir Barkat, fervent soutien de Binyamin Netanyahou, et qui n’avait pas été tendre avec Guidon Saar durant la campagne, a appelé ce dernier à rejoindre maintenant le Premier ministre pour « la grande campagne qui s’annonce ».

Photos Yonatan Sindel et Gili Yaari / Flash 90