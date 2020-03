L’ancien vice-président américain a repris un peu de couleurs après sa victoire aux primaires démocrates dans l’Etat de Caroline du Sud. Avec près de 50% des votes il est arrivé loin devant Bernie Sanders (20%). Quelque peu rassuré après trois revers consécutifs, l’ancien colistier de Barack Obama a déclaré: « Grâce à vous, nous avons gagné de loin et nous sommes bien en vie(…)Vous m’avez propulsé sur la voie pour aller battre Donald Trump ».

Il convient toutefois de relativiser cette victoire car la Caroline du Sud est un fief de Joe Biden qui « jouait sur son terrain » et partait largement favori. Cet Etat comprenant environ 50% d’électeurs afro-américains auprès desquels il est très populaire. De même, Joe Biden dispose de bien moins de moyens et soutiens financiers et d’une organisation plus clairsemée sur le terrain que Bernie Sanders et Michael Bloomberg.

Le test pour l’ancien vice-président, tout comme pour son principal adversaire Bernie Sanders, se jouera mardi avec le « Supertuesday » où les primaires auront lieu dans 14 Etats, notamment en Californie, Etat très « progressiste » et qui fournit le plus grand nombre de délégués à la convention démocrate. C’est mercredi que l’on connaîtra donc probablement l’identité de celui qui affrontera Donald Trump au mois de novembre.

Après ces primaires de Caroline du Sud, le candidat milliardaire Tom Steyer a annoncé son retrait de la course non sans avoir dépensé 20 millions de dollars pour sa campagne…

