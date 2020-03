Après un départ raté lors des quatre premiers tests, l’ancien vice-président américain visait le « Super Tuesday » pour se remettre en selle face à Bernie Sanders. Pari réussi. Joe Biden a remporté les primaires dans 9 ou 10 des 14 Etats dans lesquels les Démocrates étaient appelés mardi à aller aux urnes, notamment grâce au vote des Afro-américains qui représentent environ 20% de l’électorat dans des Etats du sud comme la Virginie, le Texas, la Caroline du Nord, l’Alabama, l’Arkansas ou le Tennessee. « Les médias et les experts nous avaient enterrés, mais on est bien vivants ! » a déclaré un Joe Biden soudain revigoré.

Malgré sa contre-performance, Bernie Sanders reste toutefois dans la course grâce à sa victoire dans quatre Etats, dont la Californie, qui était le « gros lot » de cette journée avec 415 délégués qui iront à la Convention démocrate sur les 1991 nécessaires pour obtenir la majorité et donc l’investiture face à Donald Trump.

Une fois que les résultats définitifs de ce « Super Tuesday » seront annoncés, l’on saura qui de Joe Biden ou Bernie Sanders est en tête dans le nombre de délégués, ce qui donnera un avantage psychologique et politique à l’un d’eux, car il reste encore des primaires dans 32 Etats!!

Quant à celui qui comptait sur cette journée pour démarrer en trombe, Michaël Bloomberg, il subit un fiasco en ne remportant aucun Etat et n’arrivant jamais dans les deux premières places. L’ancien maire de New York a indiqué « qu’il fera une réévaluation de sa candidature », ce qui veut probablement dire un retrait de la course avec sans doute un soutien apporté à Joe Biden. Quant à Elizabeth Warren, elle semble également hors-course, étant arrivée 3e dans son propre Etat, le Massachusetts.

