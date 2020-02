Les Démocrates de l’Etat du Nevada ont donné une large avance à Bernie Sanders qui a recueilli 46% des voix selon des résultats encore partiels. Loin derrière lui arrivent Joe Biden (23%) et Pete Buttigieg (13%). Ce résultat conforte Bernie Sanders dans sa situation de favori pour l’investiture démocrate face à Donald Trump mais cette montée en puissance du candidat socialiste n’est pas sans inquiéter une partie des Démocrates qui le trouvent trop à gauche et donc susceptible de faire fuir de nombreux électeurs du « mainstream ». C’est ce qu’avait averti Pete Buttigieg lors d’un récent débat: « « Le sénateur Sanders croit en une révolution idéologique inflexible, qui oublie la majorité des démocrates, sans parler de la plupart des Américains ». Il s’est présenté comme un « rempart contre Bernie Sanders » et comme étant « le seul capable de rassembler les Américains contre Donald Trump ».

Le point fort de ces primaires aura lieu le mardi 3 mars avec le « Supertuesday » où 14 Etats, dont des très grands, voteront le même jour. Si Bernie Sanders recueille de bons scores il aura la voie ouverte pour l’investiture. Une situation idéale pour Donald Trump…

Photo Wikipedia