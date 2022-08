Aujourd’hui, près de 25000 militants du parti Hatsionout Hadatit étaient appelés à voter pour déterminer la liste qui les représentera lors des prochaines élections.

Les résultats font la part belle aux députés sortants, signe d’une reconnaissance du travail accompli pendant l’année qui vient de s’écouler:

Betsalel Smotrich Ofir Sofer Orit Struck Simha Rotman Mihal Woldiger Tsvi Souccot Moshé Solomon Itshak Hay Zaga Arnon Segal Naama Zerbib Raheli Tsinkin

Le taux de participation a été très élevé, autour de 80%, le vote avait été facilité par la possibilité de voter par internet.

La liste du parti étant maintenant déterminée, le président du parti, Betsalel Smotrich, a réitéré ce soir qu’il était en faveur d’unions le plus large possible à droite. Il tend la main à son ancien colistier, Itamar Ben Gvir, mais aussi à Amihaï Chikli pour constituer une liste commune.

Des informations font part de négociations déjà bien avancées entre Smotrich et Chikli, ce dernier recevant trois places dans les 10 premières d’une liste commune. Mais rien n’est encore signé.

De son côté Itamar Ben Gvir n’a pas souhaité donner suite à l’appel à l’union, estimant que Smotrich n’est pas sincère dans sa proposition.

Le chef de l’opposition, Binyamin Netanyahou, a lui-même tenu à s’adresser aux responsables des partis sionistes religieux et les a enjoints à s’unir afin de ne pas gaspiller des voix précieuses.

Le dépôt des listes devra se faire au plus tard le 15 septembre. D’ici là, tout peut encore arriver.

Par ailleurs, ce soir au moment de l’annonce des résultats des primaires, Betsalel Smotrich a signé une déclaration de loyauté à l’Etat d’Israël, s’engageant à ne pas s’appuyer sur les partis arabes – Ra’am et la liste arabe unifiée – dans aucune constellation et pour aucun gain politique. Il demande à tous les chefs de partis de la droite à la gauche de cosigner cette déclaration. »Je n’ai pas de doute sur ce que feront l’ancien – et je l’espère futur – Premier ministre, Binyamin Netanyahou ainsi qu’Arié Derhy et Moshé Gafni. Mais ceux qui ont déjà échoué face à ce choix et qui se disent de droite comme Ayelet Shaked et Yoaz Hendel ou Guidon Saar mais aussi Yaïr Lapid et Benny Gantz, doivent dire clairement au public leurs intentions. S’ils refusent de signer alors qu’ils s’expriment clairement et avouent qu’ils prévoient de s’appuyer d’une manière ou d’une autre sur les partis arabes ».