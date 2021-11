La ministre de l’Energie Karine Elharar a évoqué l’annonce des premières primaires de l’histoire du parti Yesh Atid. Elle a d’abord précisé qu’elle n’a pas l’intention de se présenter face à Yaïr Lapid mais elle a tenu des propos assez surprenant : « Je pense et espère qu’il y aura des personnes qui se présenteront face à lui. Nous avons annoncé il y a longtemps qu’il y aurait des primaires à Yesh Atid et voilà, c’est là. Ce fut une longue maturation. Après dix ans de politique, cela me semble normal et nécessaire et j’espère qu’il y aura des candidats (…) Je pense personnellement que Yaïr Lapid est le leader de Yesh Atid, mais il est possible que vienne le jour, qui n’est peut-être pas si lointain, où il y aura un candidat qui correspondra mieux aux membres du parti« …

Photo Flash 90