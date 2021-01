L’identité de celui ou celle qui présidera le parti Habayit Hayehoudi revêt une grande importance pour l’issue des prochaines élections et la formation du prochain gouvernement. Habayit Hayehoudi fera-t-il finalement alliance avec Yamina de Naftali Benett, comme le souhaite le candidat Nir Orbach, le secrétaire-général du parti, ou se joindra-t-il à la Tzionout Hadatit de Betzalel Smotritch et d’autres petits partis sionistes religieux pour former une alliance résolument à droite comme le souhaitent la candidate Hagit Moshé mais aussi Binyamin Netanyahou ?

A une semaine de la tenue des primaires, un premier sondage a été réalisé par l’Institut Raphy Smith auprès de 258 par les 980 membres du comité central de Habayit Hayehoudi, qui montre que le combat est serré avec un léger avantage pour l’instant pour l’adjointe au maire de Jérusalem :

Pour qui allez vous voter ?

Hagit Moshé : 32%

Nir orbach : 29%

Itaï Granek : 3%

Sans opinion/hésitant : 27%

Ne voteront pas : 9%

La défection au dernier moment d’Itaï Granek pourrait faire la différence car la majorité des personnes sondées ont indiqué qu’en pareil cas elles voteraient en faveur de Hagit Moshé.

Qui d’après vous représente le mieux le sionisme religieux ?

Hagit Moshé : 34%

Nir orbach : 34%

Itaï Granek : 4%

Sans opinion/hésitant : 28%

