Parmi les réactions les plus virulentes à la décision d’un tribunal de Jérusalem d’autoriser une prière juive silencieuse sur le Mont du Temple, celle de la Jordanie. Le ministre jordanien des Affaires étrangères dénonce « une décision qui permet aux extrémistes juifs de prier dans les rues d’Al-Aqsa ». Le porte-parole du ministère a déclaré : « Cette décision est nulle et non-avenue et elle n’a a aucune valeur juridique selon le droit international qui ne reconnaît pas la légalité d’Israël sur les territoires conquis en 1967, y compris Jérusalem-Est ». Un comble de toupet lorsqu’on se rappelle que l’occupation jordanienne de ces mêmes territoires de 1949 et 1967 ne fut pas reconnue par la communauté internationale excepté la Grande-Bretagne et le Pakistan.

Le porte-parole poursuit : « Cette décision porte dangereusement atteinte au statut historique et juridique de la mosquée Al-Aqsa ainsi qu’aux résolutions de l’Unesco. La Jordanie ne reconnaît pas la souveraineté israélienne sur Jérusalem occupée et sur les 144 dounam de la mosquée Al-Aqsa (tout le périmètre du Mont du Temple) qui est un lieu de culte exclusivement musulman, et le Waqf jordanien est la instance compétente pour la gestion des affaires de ce lieu, y compris ceux qui ont le droit ou non d’y entrer ».

Alon Schwertzer, directeur du département de recherche et de politique au mouvement Im Tirtsou a réagi : « Nous appelons le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid à convoquer sans délai l’ambassadeur de Jordanie pour lui signifier un blâme. Le ministère jordanien des Affaires étrangères doit comprendre que le peuple juif est revenu sur sa terre après deux-mille ans d’exil, et il recommence à monter sur le Mont du Temple. Je conseille au royaume hachémite de s’occuper de la survie du roi Abdallah II au lieu de s’occuper de l’Etat d’Israël. Nous saluons la décision du tribunal de Jérusalem et sommes fiers que des milliers de Juifs se rendent sur le Mont du Temple chaque année.

Il n’y a évidemment aucune chance que Yaïr Lapid ne convoque l’ambassadeur jordanien, ceci pour deux raisons au moins : il est lui-même opposé aux prières juives sur le Mont du Temple et surtout, il s’est fait un point d’honneur de remettre la Jordanie – tout comme l’Autorité Palestinienne – au centre de l’échiquier proche-orientale. Et pour cela, il sera prêt à passer sur toutes les agressions verbales du voisin oriental de l’Etat d’Israël.

