Prévisions pessimistes pour le confinement…

Israël se dirige probablement vers un confinement total plus long que prévu. Le nombre de personnes contaminées par le virus ne cesse de grimper ainsi que le nombre de personnes gravement atteintes. Au bureau du Premier ministre et au ministère de la Santé on envisage un prolongement du confinement de l’ordre de plusieurs semaines après la fin des fêtes de tichri.

Mardi matin, le ministre de la Santé Yuli Edelstein a déjà assuré que le confinement total ne sera pas levé après la fête de Souccot. Il a justifié ce pronostic en rappelant ce qui s’est passé au mois d’avril où tout a été rouvert avec les conséquences que l’on sait. Le ministre a indiqué que la sortie de confinement sera cette fois-ci lente et ceci, « peu importe les pressions ».

Au lendemain de Yom Kippour, la police a resserré les contrôles sur les routes, dans les centres commerciaux, les marchés et les villes. Près de 4000 contraventions ont été dressées en une seule journée pour diverses entorses aux consignes. Une haut responsable de la police a averti : « Si la population ne commence pas à se comporter avec responsabilité, le nombre de personnes contaminées va encore grimper, ce qui prolongera d’autant plus le confinement ».

A l’approche de mesures strictes concernant la manifestations anarchistes, des manifestants se sont rassemblés devant la domicile de Benny Gantz pour faire pression afin qu’il s’oppose à ces mesures. Dans leurs slogans ils accusent Bleu-Blanc de « trahison » au cas où ce parti vote en faveur de mesures limitatives de manifestations. Les mouvements « Crime Minister » et les « Drapeaux Noirs » ne semblent toujours pas avoir fait la distinction entre la santé publique et la liberté de manifester qui peut bien attendre quelques semaines.

