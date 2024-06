Shaoul Goldstein, le PDG de la société Noga qui gère le réseau d’électricité du pays a partagé une prévision très pessimiste en cas de guerre avec le Hezbollah, lors de son intervention à l’occasion du congrès de l’Institut national des études de sécurité (INSS) qui se tient à Sdérot.

Pour lui, le réseau d’électricité israélien pourrait facilement être paralysé par Nasrallah et Israël n’est pas prêt à une telle éventualité.

A la question de savoir s’il pouvait garantir qu’il y aurait toujours de l’électricité, il a répondu: ”Non. Mais nous pouvons compter sur l’ingéniosité israélienne. Israël est une île énergétique et nous savons nous auto-suffire c’est le grand avantage. Nous som,es habitués à fonctionner comme un île”.

”Nous ne sommes pas dans une bonne situation”, a-t-il affirmé, ”Nous ne sommes prêts à la guerre. Au bout de 72 heures sans électricité, il sera impossible de vivre en Israël”.

Allant très loin dans ses propos, Goldstein a ensuite déclaré: ”Si Nasrallah veut faire tomber le réseau d’électricité, il a juste besoin de passer un coup de fil au responsable du réseau électrique de Beyrouth, qui ressemble exactement à celui d’Israël. Il n’a même pas besoin de drone pour filmer. Il appelle un ingénieur en électricité de deuxième année et lui demande où sont les points les plus critiques d’Israël. Tout se trouve sur Internet, je ne le dis pas ici mais tous ceux qui entrent sur Internet peuvent le découvrir. Si la guerre était repoussée d’un an, de cinq ans, de dix ans, nous serions dans une meilleure situation”.

Les propos du PDG de Noga ont immédiatement été démentis par sa société elle-même, qui a précisé dans un communiqué que les paroles du PDG ne représentaient pas les estimations professionnelles faites par la société concernant l’état de préparation du réseau énergique d’Israël en situation d’urgence.

Le PDG de la compagnie d’électricité, Meïr Spiegel, a lui aussi tout de suite tenu à recadrer les propos de Goldstein: ”Ses déclarations sur le manque de préparation du réseau d’électricité sont irresponsables, déconnectées de la réalité et créent la panique au sein du public. Il ferait mieux de se concentrer sur la gestion de la société Noga, qui depuis son entrée en fonction est en récession, c’est le moins que l’on puisse dire”.

Eli Cohen, le ministre de l’Energie, a tenu à clarifier: ”Nous avons dépensé des milliards de shekels pour garantir une fourniture régulière de l’énergie. Les risques d’un scénario d’une coupure d’électricité pendant plusieurs jours sont très faibles. Il est important aussi de préciser à nos ennemis: si Israël est privé d’électricité pendant des heures, le Liban sera privé d’électricité pendant des mois”.