Lorsqu’au 19e siècle, Charles Netter fonde Mikvé Israël avec l’Alliance israélite universelle, il s’agit d’un acte sioniste fondateur. Ce village agricole qui comporte la première école d’agriculture dont sont sortis les pionniers de l’Etat, compte aujourd’hui plusieurs établissements scolaires dont le Collège Lycée franco-israélien Marcel et Lucette Drahi et le lycée français religieux Rambam Maïmonide, accompagnés par la branche israélienne de l’Alliance israélite universelle: KIAH (Kol Israël Haverim).

Nous nous sommes entretenus avec Eva Labi, directrice du département Israël-Tfoutsot (Diaspora) de Mikvé Israël, à l’origine notamment de programmes d’aide à l’intégration adoptés par des écoles israéliennes.

Le P’tit Hebdo: Comment s’organise l’offre éducative de Mikvé Israël à destination des Francophones?

Eva Labi: Mikvé Israël propose deux structures. Le collège lycée bilingue et biculturel dans lesquels existe une filière d’études en français avec le Bac français en bout de course et une autre en hébreu avec pour finalité, le Bac israélien. Les élèves francophones apprennent l’hébreu et les Israéliens de naissance apprennent le français; ils ont aussi plusieurs cours en commun. Nous nous attachons beaucoup à l’apprentissage de la langue et à la découverte du pays pour les olim.

Par la suite, en raison de la demande importante, nous avons ouvert un lycée religieux pour les olim, dans lequel les élèves préparent le Bac français, avec en parallèle un oulpan, une aide à l’intégration et 7 à 8 heures de Kodech par semaine.

Les deux établissements sont localisés sur le campus de Mikvé Israël, les internats sont communs, ce qui permet aux olim une immersion dans la société israélienne tout en suivant une intégration en douceur.

Lph: Pourquoi est-il nécessaire de proposer des structures spéciales pour les olim de France?

E.L.: Dans le but de faciliter leur intégration. Mais nous ne nous contentons pas de proposer cette offre éducative. KIAH intervient aussi dans les écoles israéliennes, dans lesquelles étudient un nombre conséquent d’olim de France, par la mise en œuvre de programmes spéciaux.

Lph: En quoi consiste ces programmes?

E.L.: Notre objectif est de tout faire pour prévenir les situations d’échec scolaire. Depuis trois ans nous aidons 2 écoles à Netanya, et nous avons comme projet d’être présents dans encore 7 écoles primaires l’année prochaine.

Sur la base d’une étude préalable, nous avons pointé les difficultés des enfants olim et nous aidons la direction et les enseignants à y répondre, en leur apprenant le fonctionnement de ces élèves qui arrivent d’un système totalement différent. Nous accompagnons les enfants et leurs parents dans leur relation avec l’école, nous les aidons à construire une relation de confiance et de compréhension. Nous traduisons les documents importants, nous avons mis en place un soutien psychologique pour les élèves en difficulté. Par ailleurs notre psychologue, franco-israélienne, et notre coordinateur sur place ont créé un forum de consultation avec tous les enseignants qui ont des olim dans leur classe. On note une vraie volonté de modifier leur approche pour être plus adaptés aux besoins de ces élèves.

Par ailleurs, des étudiants du Campus francophone de Netanya donnent 100 heures par an aux élèves qui ont besoin de soutien scolaire, d’assistance pour les épreuves du Bac. Ils sont un exemple pour nos jeunes olim, de réussite d’intégration dans les études et dans la société.

Lph: Quels résultats observez-vous dans ces écoles?

E.L.: Aujourd’hui, elles gèrent de façon quasi-autonome leurs élèves olim. Il y a beaucoup moins d’échec scolaire dans ces écoles dans les rangs des olim. Ils passent tous par la suite 5 unités au bac dans les matières principales et réussissent à intégrer des programmes d’études universitaires de haut niveau. Ils sont, par ailleurs, aptes à aider d’autres olim. Notre volonté est que toutes les écoles israéliennes qui accueillent des olim rejoignent ce programme, que le ministère de l’éducation l’exploite.

Lph: Observe-t-on par ricochet une alya mieux réussie pour les parents de ces enfants?

E.L.: Notre priorité est l’intégration des enfants. Nous travaillons de l’école primaire jusqu’au bac pour cela. Les parents olim sont beaucoup plus motivés lorsqu’ils voient leurs enfants réussir à l’école et s’épanouir. Donc oui, des enfants en situation de réussite scolaire constituent un moteur important dans la réussite de l’alya de toute la famille.

Lph: Globalement, l’intégration des élèves olim se déroule comment ces dernières années?

E.L.: KIAH a fait de cet objectif sa priorité, avec succès. La société israélienne doit comprendre que l’intégration de ces enfants est aussi dans son intérêt parce qu’ils seront les acteurs économiques et sociaux de demain. Il y a encore beaucoup à faire et KIAH se propose comme partenaire des ministères de l’éducation et de l’intégration dans ce but. Nous voyons cela comme un devoir sacré.

Pour aller plus loin:

www.mikveisrael.org.il

maimonide-mikve.com