Les « has been » israéliens de gauche ont à nouveau revêtu leurs vêtements usés pour se lancer dans une nouvelle campagne contre Israël à l’étranger. Juste avant la clôture de la plateforme politique du Parti démocrate américain, ils tentent de faire pression sur la direction du parti pour y inclure des éléments auxquels même l’aile gauche n’avait pas pensé. Exprimant leur « vive inquiétude pour l’avenir d’Israël » ils demandant notamment l’inclusion de l’opposition à la loi de souveraineté, au Plan Trump, à « l’occupation » et le soutien à la création d’un Etat ‘palestinien’ avec une partie de Jérusalem comme capitale, et toujours avec cette formule creuse et illusoire de « deux peuples vivant côte à côte en paix et en sécurité » tout droit sortie du monde de « bisounours ».

Dans cet appel on retrouve les mêmes noms de ceux qui font régulièrement campagne à l’étranger contre leur propre pays, et qui se parent de leurs titres passés pour se redonner du relief alors qu’ils sont marginaux sur la scène israélienne. On y trouve notamment : les anciens députés Zehava Gal-On, Mossi Raz, Ran Cohen, Naomi Hazan, Haïm Oron, Mikhal Rozhin Tsali Rechef, David Tzucker, Issawi Fredj et Colette Avital du parti Meretz, les anciens députés travaillistes Micky Rosental, Amram Mitzna, Ksenia Svetlova, Zoheir Bahlul, Yossi Yonah et Avrom Burg, les anciens ambassadeurs Alon Liel, Dany Shek, Elie Barnavi, Baroukh Bina et Ilan Barukh (toujours les mêmes!), et même Taleb Abu Sana, ancien député de la Liste arabe et fervent soutien des terroristes !

