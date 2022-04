Les fuites quant à la teneur de l’entretien qu’ont eu Idit Silman et le ministre de la Défense Benny Gantz ont provoqué des réactions de colère à droite. Le ministre de la Défense aurait notamment annoncé à la députée de Yamina que l’accord sur Eviatar ne serait sans doute pas appliqué avant longtemps et d’autre part que l’avant-poste de ‘Homesh sera finalement évacué. Le Likoud a décidé d’accentuer les pressions sur le député Nir Orbach afin qu’il quitte la coalition : « Nir Orbach ! Il n’y a plus d’excuses ! Les dernières révélations démontrent que Benett est uniquement préoccupé par sa survie politique et qu’il est prêt à sacrifier le repeuplement juif pour satisfaire Ra’am et Yaïr Golan. Il s’avère que Benett ne construira pas Eviatar et détruira ‘Homesh. Il est temps que vous sauviez le repeuplement juif et que vous sauviez Israël de ce gouvernement faible et dangereux qui porte atteinte au repeuplement juif et aux Juifs de manière générale ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90