L’accord conclu entre Yamina et Tikva Hadasha sur les surplus de voix est un coup dur pour le Likoud car il pourrait accorder au final un mandat de plus au camp « anti-Bibi ».

Au Likoud on fait maintenant pression sur Betzalel Smotritch afin qu’il se sépare de Naftali Benett et crée un parti sioniste religieux distinct. Les négociations entre Naftali Benett et Betzalel Smotritch piétinent sur des questions politiques et idéologiques et il n’est pas exclu qu’ils se séparent, le premier lorgnant vers le centre, le second tenant à maintenir en évidence les valeurs traditionnelles du sionisme religieux.

Selon le dernier sondage de Hadashot 12 publié mardi soir, Yamina améliorerait son score en se séparant de Betzalel Smotritch en attirant des voix du centre et du centre droit. Ce dernier seul ne franchirait pas le seuil d’éligibilité, mais il n’en est pas loin, et une alliance réunissant toutes les composantes du sionisme religieux pourrait entrer à la Knesset avec au moins quatre députés et renforcer ainsi les chances de Binyamin Netanyahou de former le prochain gouvernement.

Au Likoud, on entend faire également pression sur les rabbanim du sionisme-religieux afin qu’ils poussent à la roue pour la reconstitution d’un parti strictement sioniste religieux et on se dit même prêt à se faire plus discret en Judée-Samarie afin que des voix qui vont traditionnellement au Likoud aillent cette fois-ci vers une telle liste. Ce qui permettrait aussi au Likoud de signer un accord sur les surplus avec cette formation.

Photo Flash 90