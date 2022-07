L’Autorité palestinienne entend bien obtenir des déclarations fortes de la part du Président américain lorsqu’il sera dans la région.

A Ramallah, on voudrait que Biden se prononce contre la construction en Judée-Samarie et exige un gel au moins en dehors des blocs d’implantation.

D’après des sources palestiniennes, Biden aurait l’intention de déclarer que la poursuite des constructions en Judée-Samarie met en péril la solution à deux Etats et éloigne les deux parties d’un accord durable. Le Président américain devrait aussi évoquer la solution à deux Etats en affirmant qu’il s’agit de la seule solution envisageable pour l’administration américaine.

Déjà en amont de cette visite présidentielle, un geste en faveur des Palestiniens a été accordé par Israël avec le retour du »bureau des sujets palestiniens » au sein de l’ambassade américaine à Jérusalem. Ce département, qui avait été supprimé par Donald Trump, fournit des services exclusivement aux Palestiniens et ne dépend pas de l’Ambassadeur américain en Israël mais directement du Secrétaire d’Etat, Antony Blinken. En d’autres termes, une représentation diplomatique américaine pour les Palestiniens a été ouverte, sans être accompagnée du bruit qu’aurait fait l’ouverture officielle d’un consulat américain pour les Palestiniens à Jérusalem.

Le Président américain est attendu en Israël à partir de demain après-midi (mercredi). Son emploi du temps sur place a été allégé afin de limiter ses déplacements en raison de son âge et de la chaleur. Ainsi, il sera accueilli sur le tarmac de l’aéroport par le Premier ministre et le Président israéliens. Lors de la cérémonie, il n’est pas certain que des discours seront prononcés pour ne pas allonger le temps resté à l’extérieur. Puis, Biden aurait dû se rendre à la base de Palmahim où lui auraient été présentés des batteries du Dôme de fer et le système laser anti-missiles mis au point récemment par Israël. Finalement, il a été décidé de lui apporter ces équipements sur place, à l’aéroport, évitant également, un trajet avec les 80 véhicules du cortège présidentiel et les désagréments que cela implique pour les automobilistes israéliens.

De là, Biden se rendra à Yad Vashem avant de rejoindre l’hôtel King David vers 19h avec les quelques 500 personnes qui l’accompagnent.

Le lendemain, jeudi, il commencera sa journée par une rencontre avec Yaïr Lapid, au Waldorf Astoria avant de participer avec le Premier ministre israélien à une vidéo-conférence avec le prince héritier saoudien et le Premier ministre indou, en début d’après-midi. L’Iran sera au coeur des discussions de cette réunion.

Après quelques heures de repos, le Président américain sera reçu par Itshak Herzog à la résidence présidentielle puis rencontrera le chef de l’opposition, Binyamin Netanyahou. D’après l’emploi du temps, cet entretien devrait durer 15 minutes.

Dans la soirée, Joe Biden participera à la cérémonie d’ouverture des Maccabiades, où il ira saluer les 250 sportifs de la délégation américaine.

Vendredi, il visitera l’hôpital Auguste Victoria du Mont des Oliviers. Cet établissement qui soigne la population palestinienne est financé par des fonds américains. C’est la première fois qu’un Président américain effectuera une telle visite, dans une institution de la capitale identifiée exclusivement aux Palestiniens. En Israël, on a accueilli froidement cette volonté d’autant qu’il se pourrait qu’elle se fasse sans accompagnement israélien.

De là, le Président américain se rendra à Beth Lehem pour y rencontrer Abou Mazen avant de rejoindre l’aéroport pour décoller vers l’Arabie Saoudite.

En Israël, on sait qu’il faudra s’attendre à des changements de programme en fonction de l’état de forme du Président américain.