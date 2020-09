Le candidat démocrate à l’élection présidentielle s’est une nouvelle fois fourvoyé dans des propos indignes.

Lors d’une interview sur la chaîne MNSBC, il a été interrogé sur les attaques dont il est l’objet de la part du président Donald Trump qui l’accuse notamment, lui et le Parti démocrate d’avoir un agenda socialiste. Joe Biden a alors répondu : « Il est un peu comme Joseph Goebbels qui disait ‘si vous répétez un mensonge assez souvent, sans arrêt, et il deviendra une vérité' ». Un peu plus tard dans l’interview, Biden a dit de Trump qu’il est « davantage Fidel Castro que Winston Churchill ».

Vidéo :

UNHINGED: Joe Biden compares President Trump to Joseph Goebbels pic.twitter.com/GRYqN8UkTb — Steve Guest (@SteveGuest) September 26, 2020

Photo Wikipedia