Massoud Pezeshkian a été élu aujourd’hui (samedi) président de la république islamique d’Iran. Il succède à Ebrahim Raïssi mort le mois dernier dans le crash de son hélicoptère.

Pezeshkian a remporté l’élection face au conservateur Saïd Jalili qui était indirectement soutenu par l’Ayatollah Ali Khamenei. 16 millions d’Iraniens ont voté pour lui contre 13.5 millions pour son concurrent.

Pezeshkian est considéré comme ouvert et a souhaite que l’Iran sorte de son isolement, il déclare que l’Iran ne sera ”ni anti-Occident, ni anti-Est”.

«Nous nous opposons à tout comportement violent et inhumain (…) notamment envers nos soeurs et nos filles, et nous ne permettrons pas que de tels actes se produisent», a-t-il déclaré notamment déclaré.

Israël Katz, le ministre israélien des Affaires étrangères, a salué cette élection: “Le peuple iranien a envoyé un message clair de changement et d’opposition au régime des ayatollahs par le biais des élections.

Le monde doit maintenant désigner les Gardiens de la Révolution comme une organisation terroriste et exiger l’annulation du programme nucléaire et la cessation du soutien aux organisations terroristes. C’est la seule chance de réaliser le changement”, a-t-il écrit sur son compte X.