Le Likoud mondial doit désigner son nouveau président la semaine prochaine. Le Forum d’activisme juif, organisation étudiante, a adressé une lettre aux membres du comité central du Likoud leur demandant de faire battre le député Micky Zohar, le candidat du Premier ministre Binyamin Netanyahou. La raison invoquée par ce forum est l’échec mercredi à la Knesset de la tentative de création d’une commission d’enquête sur les conflits d’intérêts chez les juges, échec attribué à une manoeuvre de Binyamin Netanyahou.

Dans la lettre, il est notamment écrit : « Le comité central du Likoud, qui est un organe respectable et qui a prouvé tout au long des années qu’il est fidèle aux valeurs de la droite nationale saura sanctionner dimanche le Premier ministre qui a une fois de plus fait échouer une mesure importante destinée à combattre l’activisme judiciaire et le pouvoir absolu et corrompu du système judiciaire israélien. Le président de la coalition Micky Zohar a usé de main de maître pour faire échouer l’initiative de Betzalel Smotritch visant à créer cette commission d’enquête parlementaire sur les conflits d’intérêts criants chez des juges à la Cour suprême qui par ailleurs portent atteinte de manière méthodique à l’identité juive et nationale de l’Etat d’Israël (…) Celui qui n’est pas fidèles aux électeurs de droite ne mérite pas la confiance du comité central ni de représenter Israël face aux Juifs dans le monde en tant que président du Likoud mondial au sein du Congrès sioniste ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90