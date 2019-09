C’est le dernier-né de ces élections ; le parti Noam est soutenu par le Rav Shlomo Aviner, qui le considère comme le parti le plus important pour la préservation d’un Etat juif. Cette formation politique fait beaucoup parler d’elle, même si les sondages ne lui prédisent pas un avenir à la Knesset. LPH s’est entretenu avec le chef du parti, le Rav Dror Arié.

Le P’tit Hebdo: Pourquoi avoir ressenti la nécessité de créer le parti Noam?

Rav Dror Arié: Israël est victime d’une attaque »souterraine », dont nous ne sommes pas conscients mais qui cherche à modifier notre société en profondeur. Ces attaques tendent à transformer notre Etat, à éliminer son caractère juif et démocratique pour en faire un Etat de »tous ses citoyens » et laïc. La notion d’identité juive est brouillée et en conséquence, la structure familiale est remise en question, l’assimilation est menaçante, nos lieux saints sont la proie des organisations réformistes et notre armée est affaiblie par tous ces mouvements libéraux et qui font la promotion des femmes combattantes. En fait, les principes fondamentaux du judaïsme sont les victimes de ces attaques. Les Juifs d’origine française comprennent très bien cette problématique. C’est ce même post-modernisme qui amène, petit à petit, à la destruction de l’Europe. Ce sont ces mouvements qui veulent s’introduire dans notre pays, par l’intermédiaire du Keren Ha’hadasha et des associations gays.

Lph: N’existe-t-il vraiment aucun parti qui défend ces valeurs? Pourquoi ne pas vous être alliés avec Habayit Hayehoudi et le Ihoud Haleumi?

Rav D.A.: Nous respectons beaucoup le Rav Rafi Peretz et tous les députés qui l’entourent. Mais ils ont décidé de s’associer à une femme non religieuse et à Naftali Bennett, celui-là même qui s’est associé à l’ouverture du Kotel aux réformistes. Ces deux candidats sont, par ailleurs, favorables à la gestation pour autrui. Nous pensons qu’il est scandaleux de rendre légale la marchandisation du corps des femmes.

Depuis 20 ans, nous avons la droite et les religieux au pouvoir et pourtant, ils n’ont rien fait pour empêcher certaines avancées post-modernistes qui nuisent à nos valeurs. L’exemple de la gay pride à Jérusalem est frappant. Dans la ville la plus sainte, nous permettons cela. Nos affiches qui affirmaient qu’une famille normale est composée d’un père et d’une mère, ont été interdites alors que les drapeaux LGBT sont autorisés ! Cette tendance à ce laisser vivre efface notre âme de notre terre sainte.

Nous ne pouvons nous allier qu’avec des partenaires qui garantissent l’entièreté de la Torah, l’entièreté du peuple et l’entièreté de la terre.

Lph: Un bon compromis ne vaut-il pas mieux que de rester dehors? A priori, vous ne passez pas le seuil d’éligibilité.

Rav D.A.: D’après des enquêtes de terrain que nous avons menées, nous passons le seuil d’éligibilité. Nous avons des soutiens partout, en particulier dans le monde francophone, qui comprend bien la situation que nous dénonçons. Nous irons jusqu’au bout, pour défendre les valeurs en lesquelles nous croyons pour l’avenir de notre peuple sur notre terre. Aujourd’hui, nos électeurs sont difficiles à définir, parce que revendiquer l’identité juive est mal vu. Mais en réalité, ce que nous promouvons concerne aussi bien les religieux que les non religieux et nous le constatons dans les soutiens que nous recevons.

Lph: Que répondez-vous à ceux qui vous accusent d’être homophobes?

Rav D.A.: Je suis enseignant en yeshiva, et j’ai, parmi mes élèves, des garçons qui ont ces tendances. Pour autant, je ne les rejette pas. Je les aide et je les entoure. Nous disons simplement, qu’il y a une différence entre avoir de l’empathie pour ces personnes, ce que nous revendiquons, et légitimer ces comportements. Nous aimons tous les Juifs, et le travail que nous effectuons est favorable à tous. Les premières victimes des mouvements libéraux sont souvent ceux qu’ils prétendent défendre. Nous leur proposons des solutions. Nous tenons à faire la différence entre ce qui se passe dans l’espace privé et ce qui se passe dans l’espace public, cela est valable pour les gay prides, mais aussi pour le respect du Shabbat.

Lph: En admettant que vous passiez le seuil d’éligibilité, quel sera votre poids?

Rav D.A. : Nos idées représentent le statu quo historique sur lequel s’est construit notre Etat. Nous posons quatre principes : préserver le Shabbat, préserver la famille, préserver notre armée et notre Rabbanout Harachit (mariages, conversions, cacherout, etc.). C’est ce qui crée notre lien au judaïsme et qui garantit notre avenir sur notre terre. Ces principes doivent être au cœur d’un consensus, que nous saurons promouvoir au sein de la Knesset, pour le bien de tous les citoyens d’Israël.

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay