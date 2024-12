Jeudi dernier, le ministre israélien des Affaires étrangères, Guidon Saar, a rencontré son homologue américain, Antony Blinken à Malte dans le cadre d’un congrès des ministres des Affaires étrangères.

La journaliste Shirit Avitan Cohen a rapporté les propos échangés lors de leur entretien. Blinken a fait part à Saar de l’opposition de l’administration américaine au développement de la présence juive en Judée-Samarie et au fait que des avant-postes soient régularisés.

Guidon Saar lui a rétorqué que les Palestiniens investissent de manière illégale de nombreuses terres en territoire C et dans les territoires à la limite des territoires C dans le but d’isoler les localités juives. ”De ce sujet, personne ne parle”, a lancé le ministre israélien.