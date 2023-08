Le gouvernement, par le biais du ministère des Implantations dirigé par Orit Struck (Hatsionout Hadatit), a octroyé un budget de 672 millions de shekels pour le développement de la Judée-Samarie, d’ici la fin 2024. A cette somme s’ajoutera encore quelques centaines de millions de shekels pour procéder à l’évacuation de bases de Tsahal qui seront transformées en localités.

Il s’agit d’un plan sans précédent d’investissement dans cette région. La ministre Orit Struck a expliqué: ”Les habitants des localités juives de Judée-Samarie ne sont pas des citoyens de seconde zone. De la même manière que nous renforçons les zones du pourtour de Gaza après des difficultés d’ordre sécuritaire, il faut renforcer la Judée-Samarie”. La ministre tient, par l’intermédiaire de ce programme, à soutenir les habitants de la région qui sont confrontés au terrorisme de manière quotidienne.

Le programme comprend: une reconnaissance par le ministère de l’Intérieur de zones en cours de régularisation, la mise au point d’un programme de construction pour l’implantation juive dans le nord de la Samarie, le développement du sud de Har Hevron, de Meguilot Yam Hamelah et de la Vallée du Jourdain ainsi que l’évacuation de cinq bases de Tsahal afin de les transformer en zones d’habitation et zones industrielles.

Le ministère de l’Alya et de l’Intégration va allouer 12 millions de shekels pour la tenue de salons en dehors d’Israël qui présenteront aux candidats à l’alya le potentiel qui existe en Judée-Samarie afin de les inciter à s’installer dans ces régions.

137 millions de shekels seront consacrés aux établissements scolaires – yeshivot et oulpenot – avec leurs internats en Judée-Samarie. Ce budget permettra de les entretenir, de construire des batiments en dur à la place des provisoires existants, d’élargir le réseau de transports scolaires mais aussi de construire des avant-postes aux alentours de ces établissements scolaires.

Les jeunes implantations font aussi partie du projet avec un budget de 37 millions de shekels investis dans les infrastructures de ces villages qui viennent d’être régularisés par le gouvernement actuel.

Les budgets sécurité des différentes localités seront aussi augmentés. Par ailleurs, 45 millions de shekels seront octroyés pour la construction d’un important centre médical dans la zone industrielle de Shaar Binyamin. Il comprendra un département orthopédique, un centre de dialyse, un centre d’imagerie médicale, un service d’urgences, un service de gynécologie, de pédiatrie, un institut auditif et ophtalmologique ainsi que des bureaux et des médecins des caisses maladie. Une telle infrastructure pourrait être appelée à devenir un véritable hôpital, le premier en Judée-Samarie.

Ce programme a suscité la réaction du Département d’Etat américain, qui a fait savoir qu’il n’appréciait pas ce projet du gouvernement israélien. ”Notre position à ce sujet est claire et constante: le développement des implantations met en péril la solution à deux Etats, augmente les tensions et porte atteinte à la confiance mutuelle. Nous nous opposons au développement des implantations et nous implorons Israël d’éviter d’aller dans cette direction”.