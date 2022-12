Avraham Erlich, qui avait été attaqué par plusieurs Arabes dans la vieille ville de Jérusalem, en 2015, recevra près de trois millions de shekels de dommages et intérêts de la part de ses agresseurs. C’est la décision qu’a rendue le tribunal après qu’Erlich a porté plainte au civil.

Les agresseurs avaient déjà été condamnés au pénal à de la prison avec sursis.

Les faits se sont déroulés dans la vieille ville de Jérusalem alors qu’Erlich participait à un cours de formation pour être guide, organisé par le ministère du Tourisme et l’université de Haïfa.

Circulant à vélo, Erlich avait emprunté un parcours différent du groupe, à un certain stade de la formation. Il s’est arrêté dans un restaurant arabe pour acheter à manger et a commandé en parlant anglais. Au moment de régler l’addition, le restaurateur lui réclame 200 shekels, une somme bien au-delà de ce qu’il aurait du payer. Erlich met alors en marche la caméra de son téléphone et lui demande, en hébreu, combien il lui doit. La somme descend alors à 50 shekels…

Des employés arabes du restaurant qui avaient observé la scène se sont approchés et ont commencé à le pousser en exigeant qu’il arrête de filmer. L’un d’entre eux a attrapé le téléphone et cassé l’écran.

Erlich parvient à s’extirper mais est revenu sur ses pas pour récupérer son vélo. A cet instant, un de ses agresseurs est revenu à la charge et a commencé à le frapper, rejoint par d’autres personnes. Il est roué de coups à l’aide de batons et d’une batte de baseball. Puis il est trainé dans une ruelle adjacente et encore frappé. Au bout d’un certain temps, Erlich réussit à se sauver. Sur sa route, d’autres Arabes en profitent pour essayer aussi de le frapper.

Erlich parvient à appeler la police qui viendra à son secours. Il souffre de multiples blessures au visage, aux bras et aux jambes et jusqu’à aujourd’hui, il vit avec un traumatisme qui l’empêche de mener une vie normale.

Le tribunal a condamné, hier (mardi), ses agresseurs à lui verser 2750000 shekels de dommages et intérêts.