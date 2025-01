Un sondage mené par la Jewish Claims Organisation (JCC) montre une image inquiétante du degré de connaissance de la Shoah dans le monde occidental.

L’étude a été menée dans huit pays: les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l’Autriche, l’Allemagne, la Pologne, la Hongrie et la Roumanie. On y constate partout une baisse dans les connaissances basiques de ce qu’il s’est passé pendant la Shoah, en particulier chez les jeunes.

Voici les principales conclusions de ce sondage:

Un adulte sur 5 en France affirme ne pas être certain d’avoir déjà entendu parler de la Shoah voire n’en avoir jamais entendu parler

Chez les jeunes de 18 à 29 ans, ils sont 46% en France à déclarer n’avoir jamais entendu parler de la Shoah. En Roumanie, ils sont 15%, en Autriche 14% et en Allemagne 12%.

Dans tous les pays observés, les jeunes de 18 à 29 ans pensent que le nombre avancé de Juifs exterminés pendant la Shoah est exagéré. Une proportion importante de sondés ne savent pas que 6 millions de Juifs ont été exterminés et pensent qu’il y en a eu au maximum 2 millions. Ils sont 21% en France, aux Etats-Unis et en Autriche à penser cela, 24% en Pologne, 27% en Hongrie, 28% en Roumanie, 20% en Grande-Bretagne et 18% en Allemagne.

Près de la moitié des Américains – 48% – n’ont pas été capables de donner le nom d’un camp de concentration. En France et en Grande-Bretagne, ils sont 26% à ne pas avoir su répondre à cette question. En Allemagne, ils sont 18%, en Autriche 10% en Pologne 7%.

Une proportion important d’adultes dans les pays observés – 76% – estiment que le peuple juif est susceptible de subir une nouvelle Shoah. En Grande-Bretagne, ils sont 69% à le penser, en France 63%, en Allemagne 61%, en Pologne 54%, en Hongrie 52% et en Roumanie 44%.

45% des personnes interrogées ont témoigné que la négation de la Shoah était courante dans leur pays. Aux Etats-Unis, ils sont 49% à l’affirmer, en Hongrie 47%, en France 44%, en Allemagne 44%, en Autriche 34%, en Pologne 27%, en Grande-Bretagne 26% et en Roumanie 25%.

L’immense majorité des personnes interrogées ont déclaré qu’il était important de continuer à enseigner la Shoah: 96% aux Etats-Unis et en Pologne, 94% en Grande-Bretagne et en Allemagne, 93% en France et en Roumanie, 91% en Hongrie et 90% en Autriche.

La vice-présidente de la JCC en Israël, l’avocate Ziona Koenig Yair, a déclaré que »les informations et les conclusions qui ressortent de l’enquête de la Claims Conference ne sont pas simples pour nous, en tant qu’Israéliens profondément liés à la question de la Shoah et à la lutte contre l’antisémitisme. La tendance observée chez les jeunes du monde entier, qui sont de moins en moins informés sur ce qui s’est passé pendant la Shoah et sur ses conséquences, est particulièrement inquiétante, ce qui souligne la nécessité cruciale de continuer à investir dans l’éducation sur la Shoah et son héritage. Nous devons continuer à identifier les domaines dans lesquels l’éducation sur le sujet est essentielle, pour garantir que ces terribles événements, qui ont constitué le point le plus bas dans l’histoire du peuple juif et de l’humanité tout entière, ne se reproduisent plus jamais ».

Le président de Yad Vashem, Dany Dayan, a déclaré : »Le tableau alarmant qui ressort de l’enquête, indiquant un déficit croissant des connaissances sur la Shoah, est particulièrement inquiétant en ce qui concerne les pays où les atrocités nazies ont eu lieu. Nous sommes néanmoins encouragés par les données concernant la volonté d’augmenter l’enseignement de la Shoah. Yad Vashem travaille en étroite collaboration avec les gouvernements et les organisations des pays étudiés et serait heureux d’élargir cette coopération ainsi que de développer de nouvelles méthodes sur mesure pour atteindre de nouveaux publics, en particulier les plus jeunes ».