Environ 45 roquettes ont été tirées ce shabbat (samedi) par des terroristes du Liban en trois salves sur le plateau du Golan, la Galilée occidentale et la Haute Galilée. L’armée israélienne a indiqué que lors de la première salve, à 15h35, une trentaine de tirs avaient été identifiés en provenance du Liban, dont certains ont été interceptés. Les autres roquettes sont tombées dans des zones non habitées et ont provoqué des incendies.