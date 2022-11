Les Israéliens sont allés voter pour la liste électorale de leur choix en ce jour d’élections. Visiblement, ce scrutin suscite davantage d’intérêt que les précédents car le taux de participation est plus élevé que lors des précédentes consultations électorales. Vers 15h30, on notait que près de 40 % des électeurs israéliens étaient allés déposer leur bulletin dans l’urne. Il s’agit du chiffre le plus élevé depuis les élections de 1999. Le taux de participation des soldats de Tsahal s’élevait quant à lui, vers 13 heures, à 44 %.