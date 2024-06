Le Hezbollah a lancé ce matin (vendredi) près de 30 roquettes sur Kiryat Shmona. Deux maisons ont été endommagées et un départ de feu à a été constaté.

Par ailleurs, suite aux tirs de missiles anti-chars sur Metula, plus tôt dans la matinée, trois maisons ont été directement touchées, un autobus vide a pris feu et un grand incendie s’est déclenché.