Tsahal a publié que mercredi dernier, près de 20000 munitions – des balles de fusils – avaient été dérobées dans une base dans le Neguev.

La police militaire a ouvert une enquête. L’armée a immédiatement renforcé la base en y envoyant des combattants supplémentaires et en améliorant ses moyens de protection.

Ce gigantesque vol intervient alors que la police et la police militaire avaient noté une nette diminution des cas de vols dans les bases de l’armée, ces derniers temps.

D’après un responsable sécuritaire cité par Israël Hayom, ce vol ruine une très grande partie du travail de forces de sécurité qui avaient réussi à confisquer une grande quantité d’armes dans le secteur arabe cette année. Depuis le début de l’année 2022, la police avait confisqué plus de 75000 articles d’armement illégaux. Une partie non négligeable de ces armements – fusil, morceaux d’armes et balles – avaient été volées dans des bases de Tsahal.

»Chaque balle de pistolet ou de fusil est vendue au marché noir entre 1 et 10 shekels », explique un officier de la police, »Notre grande crainte, cette fois, au regard du contexte sécuritaire, est que ces munitions servent à des activités terroristes. En effet, lors des récents attentats, on a pu constater que la plupart du temps, les armes utilisées étaient des armes volées ».

Cela fait maintenant longtemps que Tsahal fait face à ce phénomène de vols d’armements au sein de ses bases. Pour l’heure, aucune réponse efficace n’a donc été mise en oeuvre.