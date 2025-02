Le Salon de l’Aliyah et des Études, organisé par MASA et le Minhal HaStudentim du ministère de l’Aliyah et de l’Intégration, s’est tenu hier (dimanche) à Paris, et a enregistré une participation record avec près de 2.000 jeunes venus de la capitale et de sa banlieue. Ce salon, qui a également eu lieu la semaine dernière à Marseille, Lyon et Strasbourg, a permis aux participants de découvrir les opportunités d’études supérieures en Israël et les différents programmes proposés par MASA.

L’événement s’est déroulé en présence du ministre de l’Aliyah et de l’Intégration, Ofir Sofer, du secrétaire général de l’Agence juive, Josh Schwartz, de directeurs de ministères ainsi que de représentants des principales institutions académiques israéliennes. Quatre étudiants Olim originaires de France ont également partagé leurs expériences d’intégration et d’études en Israël, dans le but d’encourager d’autres jeunes à suivre ce même chemin.

Au cours de l’année écoulée, 27 nouveaux programmes ont été ouverts pour les étudiants Olim du monde entier. Ces programmes incluent une prise en charge totale des frais de scolarité pour un diplôme de premier cycle, une première année d’études dans leur langue maternelle, des cours d’hébreu, une aide au logement ainsi qu’un accompagnement personnalisé. Actuellement, environ 5.500 étudiants Olim poursuivent leurs études en Israël. Parmi eux, 700 ont rejoint l’un des programmes du ministère cette année.

Le ministre de l’Aliyah et de l’Intégration, Ofir Sofer, a déclaré : « L’intérêt croissant de milliers de jeunes pour l’Aliyah est un signe fort. L’État d’Israël est déterminé à leur offrir le soutien et les outils nécessaires pour réussir leurs études et leur intégration au sein de la société israélienne et sur le marché du travail. Nous investissons considérablement dans les programmes destinés aux étudiants et renforçons notre coopération avec les établissements académiques afin d’accroître le nombre d’étudiants Olim. Investir dans la jeunesse juive de la diaspora, c’est investir dans l’avenir d’Israël. En développant des parcours d’études et d’intégration adaptés, nous facilitons leur insertion et maximisons leur impact sur l’économie et la société israélienne. L’Aliyah est une source de renouveau et un atout majeur pour le développement du pays. »

Et d’ajouter : « Nous vivons des jours cruciaux qui exigent de nous tous d’être courageux afin d’obtenir le retour des otages et la victoire de l’État d’Israël. La confiance que vous, Olim, accordez à Israël est une réponse cinglante au terrorisme et à ses commanditaires. Ce soir, nous lançons un système d’accompagnement à Paris. Il permettra d’accompagner les Olim dès le début de leurs démarches d’Aliyah. Il s’ajoute aux nouveaux programmes récemment annoncés notamment pour faciliter l’apprentissage de l’hébreu, proposer davantage de logements, améliorer l’intégration des médecins et d’autres professionnels. »