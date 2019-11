Les institutions du Kéver Ra’hel ont entrepris les aménagements nécessaires afin d’accueillir les milliers de pèlerins qui afflueront vers ce site à l’occasion de la Hiloula qui a lieu le 11 ‘Hechvan et qui tombe ce Chabbat.

La montée au Kéver aura lieu entre jeudi et dimanche. Boissons et nourriture seront distribués aux pèlerins ainsi que des livrets de prières.

Tout au long de ces trois jours de Hiloula, des prières particulières seront organisées. Une autorisation exceptionnelle sera donnée à un groupe restreint des institutions du Kéver Ra’hel pour qu’ils puissent passer tout le Chabbat sur place.

Le Prince de la Torah, le maître de notre génération, Rav ‘Haïm Kaniewsky Chlita, s’est exprimé en ces termes : « Des milliers ont été délivrés et des milliers seront délivrés par le mérite de la Tsédaka effectuée au profit des institutions du Kéver Ra’hel. »

Pour transmettre vos noms pour des prières, composez le 02 580 08 63

Une organisation particulière se met en place à l’approche du jour de la Hiloula de Ra’hel Iménou, le 11 ‘Hechvan qui, cette année, tombe Chabbat. La montée massive au Kéver Ra’hel aura lieu jeudi soir, vendredi, Motsaé Chabbat et dimanche.

Trois jours d’affilée de prières sur la tombe de Ra’hel auront lieu cette année à l’occasion de la Hiloula du 11 ‘Hechvan, en ce Chabbat Parachat Lekh-Lékha. La montée massive au Kéver Ra’hel débutera jeudi soir et se prolongera vendredi et samedi soir pour se clôturer dimanche (du 07 au 10 Novembre). Un petit Minyan de Kabbalistes affiliés aux institutions du Kéver Ra’hel ont reçu l’autorisation, de la part des forces de sécurité, de rester sur le site de la tombe de Ra’hel tout au long du Chabbat et mentionneront les noms qui leur auront été communiqués pour des prières.

La montée massive commencera dès jeudi après-midi. De fait, dès la mi-journée, le site du Kéver Ra’hel sera fermée à la circulation et, au-delà du Tsomèt Rosemarine, les voitures ne pourront plus poursuivre leur route. A partir de là, l’accès au Kéver Ra’hel ne se fera que par l’intermédiaire de navettes mises à la disposition des pèlerins qui les conduiront jusqu’à la tombe de Ra’hel Iménou.

Pour éviter les bouchons sur la voie routière menant au Kéver Ra’hel, les automobilistes ne pourront pas garer leur véhicule dans le parc de stationnement du Tsomèt Rosemarine mais seulement dans celui de Teddy. A partir de ce parking, des navettes assureront le transport à destination du Kéver Ra’hel. De plus, « la tente centrale d’Hakhnassat Or’him » des institutions du Kéver Ra’hel » a été érigée afin d’accueillir les milliers de fidèles qui prendront part aux repas organisés en l’honneur de la Hiloula et qui seront servis tout au long de ces 3 jours de Hiloula.

Suite à l’expérience de l’année passée, subsistent des craintes liées aux profanations du Chabbat peu avant la sortie de Chabbat. Par conséquent, les institutions du Kéver Ra’hel demandent expressément au public qui envisage de se rendre sur la tombe samedi soir, de reporter leur trajet de sorte à arriver sur le site seulement deux heures après la sortie du Chabbat afin d’éviter de générer toute profanation du Chabbat.

Cette année, compte tenu du fait que le public ne pourra pas passer le Chabbat sur le site du Kéver Ra’hel, l’on envisage de renforcer les services de « la centrale du Kéver Ra’hel » dont le numéro est *8631 afin d’enregistrer de façon structurée les noms à transmettre pour les prières, provenant de l’ensemble du monde juif, et de prier en faveur de tous ceux qui ne pourront se rendre sur la tombe de notre matriarche. Leurs noms seront mentionnés, un à un, ce Chabbat, jour de sa Hiloula après avoir procédé à la Ségoula particulière consistant à clôturer, à trois reprises, la lecture complète du livre de Téhilim.

En plus de cela, des prières collectives seront organisées à trois reprises, dès jeudi soir, sous la houlette des Guedolim et des Tsaddikim de la génération. Jeudi soir, à un moment propice (Et Ratson), à ‘Hatsot, puis samedi soir, à la même heure et enfin, dimanche avant la tombée de la nuit. Après la lecture complète du livre de Téhilim par les Rabbanim du « Collel ‘Hatsot » des institutions du Kéver Ra’hel qui fonctionne de façon continue tout au long de l’année dans l’enceinte de la tombe de notre mère Ra’hel, l’on étudie et l’on prie en faveur de tout le peuple juif qui se trouve en Israël et en Diaspora.

On signalera que les « roulements » d’étude de Torah et d’offices organisés par les institutions du Kéver Ra’hel fonctionnent en permanence, sans interruption, avec les centaines de Rabbanim et d’Avrékhim qui arrivent de jour comme de nuit pour pointer à leur « garde ». Ils sont divisés en huit équipes qui assurent leur présence et prient pour la délivrance du peuple d’Israël.

Une délégation de Rabbanim des institutions du Kéver Ra’hel placée sous l’égide du directeur ces institutions, Rav Kluger chlita, a été accueillie en ces jours-ci chez les Grands Maîtres de la génération. Ces derniers ont précisé que la manière la plus sûre de bénéficier d’une délivrance par le mérite de notre matriarche Ra’hel le jour de sa Hiloula, c’est d’effectuer un don au profit des institutions du Kéver Ra’hel qui assurent en permanence des roulements de séances d’étude de Torah et des prières, de jour comme de nuit et ce, tout au long de l’année.

Les Grands Maîtres d’Israël ont précisé qu’il va de soi que Ra’hel Iménou prodiguera du bien en retour à ceux qui lui procurent une si grande satisfaction, en faisant résonner la voix de la Torah et de la Tefila en permanence dans « sa maison » et tout particulièrement cette année. En effet, pour de nombreuses personnes, il sera difficile de se rendre personnellement sur sa tombe, comme à l’accoutumée et elles préféreront communiquer leurs noms aux institutions du Kéver Ra’hel.

Nos Maîtres Chlita ont ajouté leur signature à lettre de notre Maître, le prince de la Torah, Rav ‘Haïm Kaniewsky Chlita qui a écrit de sa propre main sainte : » Nombreux sont ceux qui ont été sauvés et nombreux sont ceux qui seront sauvés avec l’aide d’Hachem, par des délivrances, des guérisons et tout bienfait, par l’intermédiaire d’un don au profit des institutions du Kéver Ra’hel qui se trouvent sous la direction du Rav Kluger Chlita et comme l’a témoigné mon maître, mon beau-père, le Rav Yossef Chalom Elyachiv Zatsal ».

Malgré le renfort prévu au sein de la centrale de réception des appels, nous vous prions de devancer vos appels pour communiquer vos noms en composant dès maintenant le*8631. Veuillez ne pas attendre la dernière minute – ce qui risquerait de perturber le fonctionnement de la centrale en cas d’une surcharge d’appels, comme ce fut le cas les années précédentes- Prenez-vous à temps pour vous assurer que les noms seront transmis en bonne et due forme, le jour de la Hiloula. Puissiez-vous jouir de délivrances tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel, par le mérite de notre mère Ra’hel.

Pour transmettre vos noms pour les prières, composez le 02 580 08 63

Photo by Dudi Vaaknin/ Flash90