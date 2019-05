Deux sondages ont été réalisés après l’annonce de la dissolution de la Knesset. Si la droite reste majoritaire, il semble pour l’instant que le Likoud ne pourra pas former une coalition d’au moins 61 sièges sans le parti d’Avigdor Lieberman qui progresse et se poste en « faiseur de rois ». Autre signe notoire et historique dans ce sondage: le Parti travailliste frôle le seuil d’inégibilité!

Certes, il est bien trop tôt pour tirer des conclusions définitives, à plus de trois mois de ces nouvelles élections, d’autant plus que ça bouge beaucoup dans la classe politique depuis mercredi. On parle par exemple avec de plus en plus de probabilité d’un bloc technique entre la Nouvelle Droite de Naftali Benett et Zehout de Moshé Feiglin. Mais il était intéressant de consulter « l’humeur » de la population au lendemain de ce drame politique.

Les sondages ont été réalisés par les chaînes Kan-11 et Hadashot 12 selon les listes et partis existants:

Likoud: 35-36

Bleu-Blanc: 34-33

Israël Beiteinou: 8-9

Yahadout Hatora: 8-7

Shass: 7-7

Ta’al-Hadash: 6-7

Parti travailliste: 5-4

Meretz: 5-6

Nouvelle Droite: 4-7

Union de la Droite: 4-0

Ra’am-Balad: 4-4

En temes de blocs: Droite 58/57 Gauche et Arabes: 54/54 Lieberman 8/9

Photo Illustration