Deux mois après l’annonce de la reprise de relations entre Israël et la Bolivie – conséquente au changement radical de régime dans ce pays sud-américain – des premiers contacts officiels ont eu lieu à l’Onu entre l’ambassadeur d’Israël Dany Danon et son homologue bolivien Reuben Suarez. Lors de cette rencontre, les deux hommes ont discuté de l’ouverture d’une ambassade bolivienne en Israël et de l’établissement d’une coopération fructueuse notamment dans les domaines des technologies, du traitement de l’eau, de l’agriculture et du tourisme.

Dany Danon a a raconté à son homologue que sa première destination touristique après son service militaire avait été la Bolivie et il a souligné l’accueil chaleureux des habitants. De son côté, Reuben Suarez a dit que depuis la fin de la vague de touristes israéliens, le tourisme entrant en Bolivie avait chuté de manière générale. Dany Danon l’a invité à venir se rendre en Israël dans la cadre d’une prochaine délégation d’ambassadeurs à l’Onu au mois d’avril à son initiative.

L’arrivée à l’ONU de ce nouvel ambassadeur de Bolivie est susceptible d’aider Israël sur le plan international, car son prédécesseur Sergio Llorentty Solíz, représentant du gouvernement Morales était à son image, donc particulièrement anti-israélien et activiste dans ce domaine à l’Onu. Sergio Llorentty Solíz avait des mots très durs envers les soldats de Tsahal et avait même invité le directeur de B’Tselem à « témoigner » devant le Conseil de sécurité.

A l’issue de leur rencontre, Dany Danon a déclaré: « Israël revient en Bolivie et la Bolivie revient en Israël. Le rétablissement des relations entre nos deux pays est une bénédiction pour chacun d’eux. Les nombreuses coopérations qui se tissent déjà parallèlement à une amitié authentique vont renforcer la position d’Israël en Amérique du Sud ».

Photo Représentation d’Israël à l’Onu