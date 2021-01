Les choses vont très vite à Washington dans le changement 180° de la future politique envers Israël.

Richard J. Mills, l’ambassadeur par intérim des Etats-Unis à l’ONU s’est exprimé devant le Conseil de sécurité. Il a annoncé que Joe Biden soutient la solution des deux Etats et qu’il a l’intention de reprendre l’aide financière américaine à l’Autorité Palestinienne, aide supprimée par Donald Trump. Mais surtout, il a indiqué que la nouvelle administration exigera d’Israël et des « Palestiniens » de « s’abstenir de toute démarche unilatérale qui rendrait plus difficile la mis en oeuvre de cette solution ». Cette dernière expression est la formule diplomatique enrobée pour annoncer que l’Administration Biden fera pression sur Israël pour empêcher la construction juive en Judée-Samarie.

Richard J. Mills est également revenu sur la formule qui a montré depuis des décennies qu’elle est totalement irréaliste et très dangereuse : « Un Etat d’Israël vivant en paix et en sécurité aux côtés d’un Etat palestinien viable ». Et pour « finir en beauté », l’ambassadeur a indiqué que l’Administration Biden continuera certes à encourager la normalisation des relations entre des pays arabes et Israël, MAIS que ces processus ne devront pas constituer une alternative à la paix entre Israël et les « Palestiniens ».

On souhaite bon courage à la prochaine équipe au pouvoir à Jérusalem.

