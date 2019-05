Le documentaire d’investigation « Ouvda » présenté jeudi soir par Ilana Dayan sur la chaîne Kan-Hadashot à levé le voile sur les liens établis depuis quelques années entre les services de renseignements israéliens et des groupes de rebelles syriens non-islamistes telle que l’Armée syrienne libre.

L’un des intervenants, le lieutenant-colonel (rés.) Marco Moreno, ancien de l’unité secrète 504, était responsables des contacts avec des rebelles syriens durant les premières années de la guerre civile en Syrie. Ce sont ces contacts qui permirent d’ailleurs la mise en place de l’Opération « Bon voisinage » par laquelle des blessés syriens étaient acheminés en Israël pour y être soignés. Marco Moreno a révélé que c’est le chef d’un groupe rebelle qui a fourni à Tsahal des informations sur le lieu où se trouvait le terroriste Samir Kuntar, bras droit du dirigeant du Hezbollah Hassan Nasrallah.

Dans la nuit du 19 au 20 décembre 2015, deux appareils de Tsahal décollaient de leur base et entraient dans l’espace aérien syrien. Deux missiles précis en direction d’un immeuble de six étages situé au sud de Damas et Samir Kountar ainsi que huit terroristes du Heybollah étaient éliminés. A l’époque, Israël n’avait pas confirmé cette attaque.

Samir Kuntar évoque un très douloureux souvenir aux Israéliens. Il avait été condamné en Israël à la réclusion à perpétuité pour l’assassinat en 1979 d’un policier, Eliyahou Shahar hy’d ainsi que de deux membres de la famille Haran, pris en otages. Lors de l’assaut des soldats, il avait tiré à bout portant sur le père Dany hy’d et assassiné Einat hy’d, cette dernière de manière particulièrement atroce en fracassant son crâne avec la crosse de son fusil puis contre un rocher.

Samir Kuntar avait été libéré il y a sept ans dans le cadre de l’échange avec les dépouilles d’Eldad Reguev hy’d et Oudi Goldwasser hy’d. Il avait été accueilli en héros au Liban et depuis lors narguait les Israéliens. Depuis quelques temps il avait repris ses « activités » en tentant d’organiser des bases terroristes syro-libanaises sur le Golan syrien.

Lors de cette même émission, Marco Moreno a également révélé que grâce à l’Opération « Bon Voisinage », l’Armée syrienne libre, en contrepartie de l’aide humanitaire israélienne, s’était engagée à empêcher des organisations hostiles à Israël de s’approcher de la frontière israélo-syrienne.

Photo Illustration