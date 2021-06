Quelques heures à peine après la mis en place du nouveau gouvernement, le président du parti Ra’am a mis les choses au point. En soulignant le caractère central selon lui de son parti dans la nouvelle configuration politique, Mansour Abbas a annoncé qu’il endent dès cette semaine parler au Premier ministre Naftali Benett de ses exigences concernant le secteur arabe et bédouin, notamment la fin des démolitions des constructions illégales dans le Néguev. Il a ensuite menacé : « Ce gouvernement a pu voir la jour grâce à nous, et nous allons l’influencer minute après minute. Nous avons prouvé aujourd’hui que la communauté arabe est un acteur fort dans la sphère politique israélienne. Ce gouvernement dépend donc de nous et de nos décision, et s’il prend des décisions qui contredisent nos valeurs nationales et religieuses, nous n’y serons plus ».

Photo David Cohen / Flash 90