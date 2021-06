La directrice-générale de l’Agence juive, Amira Aharonovitz a annoncé la nomination d’Adir Kamal Maria’h comme déléguée spéciale de l’Agence juive à Washington. Elle sera chargée des relations avec la communauté juive locale en collaboration avec la section de l’AJ à Washington. Parallèlement, elle sera également déléguée de l’Agence juive dans les campus et coopérera avec l’organisation Hillel International.

Adir Kamal Maria’h rejoint ainsi les plus de deux-mille délégué(e)s qui représentent l’Agence juive dans plus de soixante pays et qui travaillent pour l’alya mais aussi dans le but de renforcer les liens entre l’Etat d’Israël et les communautés de la Diaspora. Elle sera aussi la première déléguée issue de la communauté druze à effectuer une longue mission à l’étranger.

La nouvelle promue est âgée de 37 ans, elle est née dans le village de Daliat el-Carmel, mariée et mère de deux enfants. Ces dernières années elle a présentatrice à la télévision avant d’entamer une carrière politique comme députée à Yesh Atid puis à Bleu-Blanc.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90