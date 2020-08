La délégation israélo-américaine a décollé lundi matin de Tel-Aviv pour se rendre à Abou Dhabi pour des entretiens très importants destinés à concrétiser l’accord de normalisation entre Israël et les Emirats arabes. Cette visite historique a été accompagnée par un autre événement d’importance historique : pour la première fois, un avion de ligne aux couleurs de l’Etat juif a traversé l’espace aérien de l’Arabie saoudite. Ce qui devrait être de l’ordre normal des choses a tout de même mis 72 ans à arriver…

Avant de décoller, le chef de la délégation israélienne, Meïr Ben-Chabbat, conseiller à la Sécurité nationale a déclaré : « Je suis extrêmement ému de diriger cette délégation israélienne à Abou Dhabi. Nous nous rendons là-bas pour des discussions qui font suite à l’annonce de nos dirigeants, le président Donald Trump, le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le Prince-héritier Mohammed ben Zayed, sur la normalisation et la paix. Notre objectif est d’élaborer une feuille de route commune pour lancer notre coopération dans de nombreux domaines: le tourisme, la navigation aérienne, l’innovation, la technologie, la santé, l’économie et de nombreux autres domaines. Ce matin, la prière traditionnelle ‘Partez en paix!’ (Tzetkhem LeShalom) prend pour nous une signification particulière. »

