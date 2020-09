Une délégation israélienne de haut rang s’est envolée mercredi matin pour Manama, capitale du royaume du Bahreïn. C’est la première fois qu’un avion de ligne israélien atterrit dans ce royaume. Autre nouveauté : l’appareil a pu survoler l’espace aérien saoudien !

La délégation israélienne s’entretiendra avec des responsables bahreinis pour finaliser les accords de normalisation entre les deux pays. Cette rencontre a été fixée mardi par téléphone entre le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le prince-héritier Salman ben Hamed ben Issa al-Khalifa. La délégation est menée par Ronen Peretz, directeur-général du cabinet du Premier ministre et Alon Ushpiz, directeur-général du ministère des Affaires étrangères et elle est composée de hauts fonctionnaires de divers ministères ainsi que du Conseil de la Sécurité nationale.

Photo Moshé Shaï / Flash 90