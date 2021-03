Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a adressé un message aux électeurs du Likoud les remerciant d’avoir accordé plus de trente sièges au parti : « Vous avez accordé une immense victoire à la droite et au Likoud sous ma direction. Le Likoud devance très largement le second parti qui a moins de vingt et nous, plus que trente. Il est clair que la majorité des citoyens du pays sont à droite et qu’ils veulent un gouvernement de droite, fort et stable qui s’occupera de l’économie, de la sécurité d’Israël et d’Eretz Israël. C’est ce que nous ferons! »

Le Premier ministre a déjà appelé Arié Dery, Betzalel Smotritch et même Naftali Benett pour leur proposer d’entrer dans sa coalition, qui lui a dit qu’il attendrait les résultats définitifs et « prendrait la meilleure décision pour Israël ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90